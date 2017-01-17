Son dakika… Türk kargo uçağının düştüğü köyün sakinleri konuştu

Hong Kong’tan hareketle İstanbul’a gelmek üzere havalanan uçak, yakıt ikmali yapmak üzere Bişkek Uluslararası Manas Havalimanı’na inerken, yerel saatle 04:31’te Dachi Suu köyüne çakıldı.
Yüzlerce ailenin yaşadığı çok sayıda ev, yerle bir olurken, tanıklar, 4’ü mürettebat, 32’si ise yöre sakinleri olmak üzere toplam 32 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olaya ilişkin yaşadıklarını aktardı.
65 yaşındaki emekli Anarkan Kozhoyeva, “Tüm komşularım öldü. Ben yalnız kaldım. Evimiz kaza yerine sadece 20 metre mesafedeydi” dedi.
Reuters’ın haberinde, bir futbol sahası kadar alanın yerle bir olduğu ve uçağın enkazıyla kaplandığı belirtildi.
Yöre sakinleri, kazayı başta deprem sandıklarını ve evlerin deprem oluyormuş gibi sarsıldığını söyledi.
Andrey Andreyev adlı bir Kırgız, “Sabah saatlerinde bir gürültü duydum ve akabinde yakındaki tüm evler sarsıldı. Herkesin ödü koptu ve insanlar evlerinden sokaklara koşmaya başladı. Hiçkimse ne olduğunu anlayamadı, çünkü sis vardı. Hava iyi değildi” dedi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambeyev, bir günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.