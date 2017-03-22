Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Türkiye’den ABD yasağına tepki geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin sekiz ayrı ülkeden yapılan uçak seferlerinde, kabinde büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak yasaklamasını eleştirdi.
Sozcu.com.tr
08:1822 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Türkiye’den ABD yasağına tepki geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin sekiz ayrı ülkeden yapılan uçak seferlerinde, kabinde büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak yasaklamasını eleştirdi.

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Çavuşoğlu, Ulusal Basın Kulübü’nde Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen panelin çıkışında basın mensuplarının elektronik cihaz yasağı ile ilgili sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERABD'den sonra o ülkeden de Türkiye'ye yasak!ABD'den sonra o ülkeden de Türkiye'ye yasak!

Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

• Bir endişe varsa güvenlikle ilgili birimlerimiz bir araya gelip tedbirleri almamız lazım. Yasaklamalarla bu iş olmaz. Bir DEAŞ teröristi herhangi bir yerden binebilir. Önemli olan, onların bindiği yerlerde gerekli tedbirleri alabilmektir.

• Bunlar kalıcı tedbirler değildir. Kendileri de ‘İlave tedbirler konusunda çalışıyoruz ama şu anda acil olduğu için bunu almamız gerekiyordu’ dediler.

• ABD’nin veya herhangi bir müttefikimizin endişesi bizim de endişemizdir. Varsa bir sorun bunu beraber çözmek en doğrusudur. Bu konudaki görüşlerimizi paylaştık.

• Geçici tedbirler değil kalıcı ve en etkili tedbirleri beraber almamız lazım. Normal yolcuları cezalandırmak yerine tehdit oluşturabilecek kişilere karşı alacağımız tedbirler daha sağlıklı olacaktır.

Son güncelleme: 08:3522.03.2017
Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar