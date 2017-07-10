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Son dakika… Türkiye’den Avusturya’ya sert yanıt

Ekonomi Bakanlığı, Bakan Nihat Zeybekci ve Bakanlığın Avusturya'da etkinlik düzenleme talebi olmadığın açıkladı.

Sozcu.com.tr
13:3510 Temmuz 2017
Dünya
Son dakika… Türkiye’den Avusturya’ya sert yanıt
Ekonomi Bakanlığı, Bakan Nihat Zeybekci ve Bakanlığın Avusturya'da etkinlik düzenleme talebi olmadığın açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kimseden izin istemeyiz” ifadesi yer aldı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ORF radyosuna yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un, Ekonomi Bakanı'nın ülkeye girişini yasakladığını teyit edebilirim” ifadesini kullanmıştı.

Reuters'ın haberine göre; Avusturyalı Sözcü, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümü etkinliğinin “çok büyük” olacağını ve Bakan Zeybekci'nin ziyaretinin “Avusturya'daki kamu düzeni ve güvenliği için tehlike arz ettiğini” ifade etmişti.

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Son güncelleme: 13:3810.07.2017
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