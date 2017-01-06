Son dakika… Türkiye’den ‘İncirlik’ meselesine net açıklama

Türkiye ile ABD arasında yaşanan İncirlik Üssü gerilimine son noktayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koydu. Çavuşoğlu, İncirlik'teki üssün kapatılmasının gündemde olmadığını ama DAEŞ Karşıtı Koalisyon'un TSK güçlerine el Bab'da hava desteği sağlamadığını ifade etti.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan İncirlik Üssü gerilimine son noktayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koydu. Çavuşoğlu, İncirlik'teki üssün kapatılmasının gündemde olmadığını ama DAEŞ Karşıtı Koalisyon'un TSK güçlerine el Bab'da hava desteği sağlamadığını ifade etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmede, Kıbrıs ile Suriye’de ateşkes ve barışın sağlanması, Suriyeli mülteciler gibi konuların ele alındığını söyledi.

Görüşmenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İncirlik Üssü ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “İncirlik Üssü’nün kapatılması gündemimizde yok ama DAEŞ karşıtı Koalisyon, hava desteği vermiyor?” dedi.

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DHA’nın aktardığı habere göre; İncirlik Üssü’nde, NATO çerçevesinde ABD ile müttefik güçler bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Fakat DAEŞ’e karşı oluşturulan Koalisyon çerçevesinde başka ülkelerin uçaklarının ve askeri personelinin gelmesine de müsaade ettik. Biz DAEŞ’e karşı önemli bir mücadele veriyoruz. Fakat son zamanlarda Koalisyon’un hava desteğini görmüyoruz. Madem DAEŞ’le mücadele etmek için bir Koalisyon oluşturduk, Türkiye’de fiziki imkânlar sağladı. Peki, niye destek vermiyorsunuz? Amaç ne? Ne istiyorsunuz? Rakka’dan el Bab’a doğru gelen ve el Bab’da ilave güç olarak DAEŞ unsurları var. O güzergâhta koordinatları veriyoruz. Niye vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi?”

Çavuşoğlu, “Şu anda İncirlik Üssü’nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DAEŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok. Halkımız bana göre haklı. Halkımızın ferasetine biz her zaman inanıyoruz. Sağduyulu bir şekilde sorguluyor: ‘Biz burada şehit veriyoruz. Niye destek vermiyorsun? Niye geldin, niye destek vermiyorsun?’ Bu son derece haklı bir soru” diye konuştu.

BAKAN IŞIK’IN SÖZLERİ ÜZERİNE ABD’DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki Koalisyon’un destek vermemesinin “düşündürücü” olduğunu söyleyerek, “Bu tabii Türkiye içerisinde de İncirlik’in de sorgulanmasına sebep oluyor” demişti.

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Bakan Işık’ın bu açıklamaları üzerine ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon’un sözcüsü Albay John Dorrian, Türkiye’nin İncirlik’teki ABD üssünü kapatmasının ya da ABD’nin buradan yaptığı hava operasyonlarını sınırlandırmasının IŞİD’le mücadele açısından felaket olacağını söylemişti.

Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Dorrian, İncirlik Üssü için “kesinlikle paha biçilemez” ifadesini kullanırken, “Tüm dünya orada idare edilen operasyonlar sayesinde daha güvenli hale geldi” dedi.

ABD ‘DESTEK VERİYORUZ’ DİYOR AMA…

Bağdat’tan önceki gün video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Dorrian, daha önce yaptığı açıklamanın aksine, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Türkiye’nin el Bab ve çevresinde yürüttüğü operasyonlara desteğinin süreceğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin el Bab’daki desteğinin, sahadaki Türk güçlerinin talebi üzerine “güç gösterisi” şeklinde olduğunu kaydeden Dorrian, “El Bab ve çevresindeki Türk operasyonlarına bundan sonra da bazı desteklerin sağlanmaya devam edileceğini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

ABD POZİSYON MU DEĞİŞTİRİYOR?

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook da aynı şekilde dün, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Türkiye’nin talebi üzerine, Suriye’de IŞİD’in elindeki El Bab'a yönelik operasyon düzenleyen Türk güçlerine destek uçuşları düzenlediğini bildirmişti.

Bu açıklamalar, Pentagon’un daha önce ortaya koyduğu pozisyonu değiştirdiği anlamına geliyor. Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Dorrian, geçen Kasım ayında yaptığı bir açıklamada, El Bab operasyonunun Türkiye’nin kendi kararı olduğunu ve koalisyon olarak bu operasyonun bir parçası olmadıklarını, hava desteği sağlamadıklarını söylemişti.