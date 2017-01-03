Türkiye’ye anlamlı destek: Hepimiz İstanbul’uz!

Yeni yılın ilk saatlerinde masum insanları Reina'da vuran terör saldırılarının ardından dünyadan Türkiye'ye destek yağmaya devam ediyor.

39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası dünya liderleri mesaj üstüne mesaj yayınladı. Ancak bu alışılmış uygulamanın dışında da Türkiye’nin acısını sembolik jestlerle paylaşan birçok isim oldu.

İngiliz Independent gazetesinin seyahat yazarı Simon Calder, bu isimlerin başında geliyor. Dünyayı dehşete düşüren saldırının hemen ardından kaleme aldığı makalesinde Calder, “Batı’nın terör saldırılarına maruz kalan Türkiye’yle en iyi dayanışmayı tatile giderek gösterebileceğini” yazdı.

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Independent yazısının Türkiye’de büyük yankı uyandırmasının ardından sozcu.com.tr’ye konuşan Calder, Türkiye’ye gelme planları yapan bazı İngilizlerin Reine saldırısının ardından “tatillerini iptal edip etmeme” konusunda kendisine danıştıklarını anlattı.

Calder, Türkiye ile ilgili kaygı duyan insanlara verdiği şu yanıtı verdiğini ifade etti: Onlara kaygılarını anladığımı fakat ailemi seve seve tekrar Türkiye'ye götüreceğimi söyledim.”

Calder’ın yanı sıra, Kasım 2015’te eşzamanlı terör saldırılarıyla sarsılan Paris’in Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Ortaköy’ü kana bulayan saldırının ardından duyarlılık gösteren isimler arasında yer aldı.

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BENZER BİR SALDIRI YAŞAYAN PARİS’TEN MESAJ

Paris saldırılarında Bataclan Konser Salonu da teröristlerin hedefindeydi. Ve konser dinlemek üzere burada bulunan 100 kişi tıpkı Reina’da olduğu gibi vahşice taranarak hayatını kaybetmişti. Hatta Reina katliamı ile Bataclan’daki saldırı arasındaki benzerlik, dünya medyasında bir hayli işlendi.

Hidalgo, üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Fransız sporcu Tony Estanguet’nin 1 Ocak’ta Twitter’dan yazdığı şu mesajı paylaştı: “Düşüncelerim Türk halkıyla birlikte. Haydi özgürlük, neşe ve insanlığı savunalım. Hepimiz İstanbul’uz.”

Benzer bir jest de Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller’den geldi. Müller, Berlin halkının İstanbul’la dayanışma içinde göstermek adına kentin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı’nı Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda bayrakların yarıya inmesini önerdi. Karargahın önündeki NATO ve ittifak üyelerinin bayrakları yarıya indirildi.

Birçok uluslararası yayın kuruluşu Reina saldırısıyla ilgili tüm ayrıntılara gerek gazetelerinde gerek internet sitelerinde gerekse televizyonlarında yer verirken, Alman Mannheimer Morgen gazetesi kritik bir ayrıntıya dikkat çekti.

Gazete, Türk halkının Avrupa’dan gelecek dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu vurgularken, “Türkiye’nin ödediği bedel çok büyük. NATO üyesi hiçbir ülke terörden Türkiye kadar mustarip değil” yazdı.