Son dakika… Türkiye’yi yasa boğan saldırı, dünyada şok etkisi yarattı

İstanbul'un en ünlü eğlence mekânlarından Reina'da yılın ilk saatleri düzenlenen terör saldırısı, tüm Türkiye'yi yasa boğarken, dünyada da şok etkisi yarattı. Dış basın, saldırıya ilişkin gelişmeleri dakika dakika takip etti.

İstanbul'un en ünlü eğlence mekânlarından Reina'da yılın ilk saatleri düzenlenen terör saldırısı, tüm Türkiye'yi yasa boğarken, dünyada da şok etkisi yarattı. Dış basın, saldırıya ilişkin gelişmeleri dakika dakika takip etti.

İngiliz Reuters, Fransız AFP ve Amerikan Associated Press haber ajansları, saldırı haberinin gelmesinin hemen ardından gelişmeleri anbean dünyaya duyurdu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, haberinde, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in “en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve yine en az 40 kişinin yaralandığını” aktardığı açıklamasına yer verdi.

Haberde, BBC muhabiri Selin Girit’in ünlü eğlence merkezinin profiline ilişkin verdiği bilgi de yer aldı. İngiliz yayın kuruluşu, saldırının hemen ardından gelen yayın yasağına vurgu yaptı ve bu kararın ilk kez verilmediğine dikkat çekti.

İngiltere’nin en çok satan gazetelerinden Daily Mail, internet sitesinin manşetinden verdiği haber için “NOEL BABA KATİL” başlığını attı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, “Türkiye’de saldırı” başlığıyla gelişmeleri manşetinden aktarırken, Vali Şahin’in açıklamalarına yer verdi. CNN’in haberinde, “ABD’li ve Türk yetkililerin “terör saldırısı” olarak nitelendirdiği olayın, 2017’in ilk terör saldırısı olduğu belirtildi.