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Son dakika… Türklerin de ilgi gösterdiği turistik adada facia

Türklerin de tatil için yoğun ilgi gösterdiği Endonezya'nın Bali adasında toprak kayması meydana geldi. Olayda ikisi çocuk en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sozcu.com.tr
07:4910 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… Türklerin de ilgi gösterdiği turistik adada facia
Türklerin de tatil için yoğun ilgi gösterdiği Endonezya'nın Bali adasında toprak kayması meydana geldi. Olayda ikisi çocuk en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Adanın kuzey doğusunda bulunan Songan köyünde yaşanan olayda iki kişi ise ağır yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Kurulu Sözcüsü, aşırı yağmurların tetiklediği heyelanın yerel saatle 23:00 (TSİ18:00) dolaylarında yaşandığı belirtti

Kızıl Haç’a mensup yarım çalışanları, askerler ve polis hayatta kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan nedeniyle 5 evin yerle bir olduğu bildirildi.

Kurbanlar arasında biri 7 yaşında bir kız çocuğu, diğeri 1 yaşında bir bebek ile annelerinin de olduğu belirtildi.

Son güncelleme: 07:5310.02.2017
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