Son dakika… UFO tartışması başlatan görüntü!

Güney Amerika ülkesi Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Quecholac kasabasında gökte dönen bir 'kara delik' görüntülendi.

İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesinin ana sayfasına taşıdığı habere göre; görüntüler internette UFO tartışması başlattı.

Gökyüzünde dönen devasa bir ‘kara delik’, yöre sakinlerini şaşkına çevirdi.

Bazıları gördüklerinin ‘uçan daire’ olduğu konusunda ikna olurken, bazıları ise kısmen bulutlarla çevrili olduğuna dikkat çekerek bunun bir hava olayı olduğunu düşünüyor.

Videoya tanıkların gökyüzünde beliren görüntüyü açıklamaya çalışmaları da yansıyor.

Bir kadın “Bu ne ya” derken, ona yanıt veren bir erkek ise “Uçan bir daire” diyor.

Bir başka kadın ise “Bu bir yağmur oluşumu” derken, bir adam şöyle karşı çıkıyor: “Hayır değil, bu bir kara tekerlek.”