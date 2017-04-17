Son dakika… Uluslararası gözlemciler bugün ilk açıklamayı yapacak!

Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulaları ve zarflara ilişkin kararının şaibe düşürdüğü referanduma ilişkin bugün kritik bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Halk oylamasını Türkiye’de izleyen uluslararası gözlemciler, ilk değerlendirmelerini saat 15:00’da Ankara’da yapacak.

Uluslararası gözlemciler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR) ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (PACE) verdiği görev kapsamında referandum sürecini izledi.

Açıklama PACE Delagasyonu Başkanı Cezar Florin ile ODIHR Sınırlı Referandum İzleme Misyonu Başkanı Tana de Zulueta tarafından yapılacak.

Uluslararası Gözlem Misyonu, 26 ülkeden 64 gözlemciden oluşuyor.