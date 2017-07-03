Son dakika… Ünlü bilim adamından Dünya için felaket senaryosu

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarmasının Dünya'yı büyük bir tehlikenin eşiğine getirdiğini ifade etti.

BBC’ye konuşan Prof. Hawking, “Küresel ısınmanın geri döndürülemeyeceği son noktaya çok yaklaştık. Trump’ın hamlesi, Dünya’yı 250 decerelik ve sülfirik asit yağmurlarının yaşandığı Venüs haline gelmenin eşiğine getirebilir” dedi.

Küresel ısınmanın karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken 75 yaşındaki bilim adamı, şunları söyledi:

“Şimdi harekete geçersek önleyebiliriz. İklim değişikliğinin belirtilerini inkar ederek ve Paris İklim Anlaşması’ndan çıkarak Donald Trump, güzel gezegenimize kaçınılamaz çevresel zararlar verebilir ve bizim için, çocuklarımız için doğal yaşamımızı tehlikeye sokabilir.”

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DÜNYADAKİ GÜNLERİMİZ SAYILI

Çevresel sorunların ve insani çatışmalarının çözülüp çözülmeyeceğine yönelik görüşü sorulan Hawking, Dünya’daki günlerimizin sayılı olduğunu ifade ederek, karamsar konuştu:

“Evrimin insan genomununa açgözlülük ve saldırganlığı yerleştirmesinden korkuyorum. Çatışmanın azalacağına dair belirti yok ve askerileştirilmiş teknolojinin ve kitle imha silahlarının gelişimi bu felakete yol açabilir. İnsan ırkının kurtuluşu için en büyük umut, uzaydaki bağımsız koloniler olabilir.”

Geleceğe bırakacağı mirasa ilişkin bir soru üzerine ise Hawking, “75 yaşına ulaşabileceğimi hiç beklemiyordum, yani mirasıma ilişkin düşünebildiğim için çok şanslıyım. Sanırım en büyük başarım kara deliklerin tamamen siyah olmadığı olacak” dedi.