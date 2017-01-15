Son dakika… Ünlü yıldızın eski sevgilisinden flaş sözler

Noel günü gelen ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğan George Michael'ın 'tek gecelik' aşkından flaş açıklamalar...

İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Carlos Arturo Ortiz, dünyanın en meşhur Noel şarkısını yapan ünlü yıldızın aslında Noel’den nefret ettiğini ve çikolata ile kola bağımlısı olduğunu iddia etti.

Ortiz, Mirror’a verdiği demeçte, “Noel günü ölü bulunması bana çok tesadüfi geliyor. Çünkü bana etrafta hiç çocuk olmadığı için Noel’den nefret ettiğini söylüyordu” dedi.

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Ünlü şarkıcının kendisine antidepresan bağımlısı olduğunu ve ilaçları bırakmak istediğini söylediğini aktaran Ortiz, Michael’ın ölmeden önce mutsuz olduğu itirafında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Ortiz, Michael’ın çok fazla şampanya içtiğini de ifade etti.

George Michael’la bir çöpçatanlık sitesi üzerinden tanıştıklarını ve 2013 yılında Avustralya’nın Sydney kentinde bir gece geçirdiklerini öne süren Ortiz, ünlü yıldızla birlikte olduğu günün anılarının kendisinde hâlâ taze olduğunu da belirtti.

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı George Michael, Noel günü 53 yaşında hayatını kaybetmişti.