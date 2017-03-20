Ve evlilikte sona gelindi!

Downing Street’ten yapılan açıklamada, May’in Birliğe üye 27 ülkeye mektup yazacağı ve ayrılma müzakerelerinin mümkün olduğunca kısa süre içinde başlamasını talep edeceği belirtildi.
Britanya, yaklaşık 9 ay önce referandumla Avrupa Birliği’nden çıkmaya karar vermişti. Sandığa gidenlerin yüzde 51.9’u AB’de çıkma yönünde tavır koymuştu.
AB üyesi bir ülkenin Birlik’ten ayrılmasını düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesi, söz konusu ülke resmi olarak başvuru yapmadan yürürlüğe konamıyor.
İngiltere resmi başvuruyu yaptıktan sonra, Londra Yönetimi ile Brüksel arasında şartlar masaya yatırılacak. İki yıl sürmesi beklenen müzakerelerde resmi bir zaman çizelgesi ortaya konabilirse, Brexit Mart 2019’da tamamlanacak.
Başbakanlık Sözcüsü, İngiltere’nin AB Elçisi Tim Barrow’un bugün erken saatlerde 50. maddenin yürürlüğe konacağı tarih konusunda Donald Tusk’un başkanlığını üstlendiği Avrupa Komisyonu’nu bilgilendirdiğini ifade etti.
Başbakan May’in Çarşamba günü 50. madde devreye sokulduktan kısa bir sonra Avam Kamarası’nda bir konuşma yapması bekleniyor.