Son dakika… Ve plan Başkan’a verildi! Türkiye’yi kızdıracak gelişmelere gebe olabilir

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Beyaz Saray'a Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele etmek için yeni planını sundu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Beyaz Saray'a Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele etmek için yeni planını sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kampanyası sırasında IŞİD ile daha sert mücadele etmenin gerekliliğini çok sık dile getirmişti.

Göreve geldikten sonra Pentagon’a IŞİD’i tamamen bitirmek üzere bir plan sunmaları için 30 gün müddet vermişti.

Trump, IŞİD’in ortaya çıkmasından ve bir türlü hala yok edilememesinden ötürü selefi Barack Obama’yı suçluyordu.

ABD’nin yeni başkanı, örgütü yenmek için yeni bir planı olduğunu söylese de hiçbir zaman bunun ne olduğuna dair detaylı bir açıklama yapmadı.

Pentagon’un sunduğu planın ise son hali henüz netleşmemekle birlikte ilk taslağın çalışmalarını Savunma Bakanı Jim Mattis Trump’ın en üst düzey güvenlik danışmanlarına sundu.

SAHADA DAHA FAZLA ABD ASKERİ OLABİLİR

Teklifte IŞİD’le savaşmak için sahaya daha çok ABD askerinin gönderilmesinin yer alabileceği tahmin ediliyor.

Trump’a sunulan planda iki seçenek bulunuyor. Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu’yla işbirliği ya da ana omurgasını terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle işbirliğine devam.

Bu noktada ABD’nin Türkiye’yi kızdıracak bir şekilde Rakka’yı almak için Suriyeli Kürtleri mi silahlandıracağı, yoksa ABD askerlerini mi göndereceği sorusunun önemli.

Başkan Trump’ın IŞİD’in fiili başkenti Rakka’ya karşı ABD askerlerinin ve helikopterlerinin kullanılmasını istediği yönünde haberler basında yer almıştı.

ABD Genelkurmay Dunford Rakka planına ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu: “Türk müttefiklerimizin önemini konuşacağız ve planlarımızın Türkiye ile olan güçlü ittifakımızı devam ettirmekle tutarlı olmasına dikkat edeceğiz. Bölgedeki Kürt sorununu konuşacağız, birçok Kürt grup var. Türklerin menfaatlerine karşı İranlıların menfaatlerinin karmaşıklığını konuşacağız. Karar verecek olan Başkan’dır.”