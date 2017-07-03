Son dakika… Veli Saçılık’ın sesini dünya duydu

Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) sosyolog olarak çalıştığı işinden uzaklaştırılan ve haksızlıklara karşı sokağa çıkanların simgesi haline gelen Veli Saçılık dünya medyasının da dikkatini çekiyor.

Saçılık, İngiliz Guardian gazetesine verdiği demeçte hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Kasım ayında KHK ile görevine son verildiğinin hatırlatıldığı haberde Saçılık, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü adına propaganda yapmakla suçlandığını ifade etti.

Kareem Shaheen ve Gözde Hatunoğlu imzası taşıyan haberde Saçılık’ın çevik kuvvet polisiyle karşı karşı kaldığı anı yansıtan karenin hükümetin muhaliflere yönelik baskısına öfkelenen Türklerin sembolü olduğu belirtildi.

Guardian’a yaptığı açıklamada Saçılık, “Onlar çok güçlü fakat biz haklıyız. Cesaret bulaşıcıdır ve onlar bizim cesaretimizin daha büyük şeyleri beraberinde getirmesinden korkuyorlar” dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından muhaliflere yönelik baskının ele alındığı haberde, Saçılık’ın bir sendika gösterisinde tutuklandıktan üç yıl sonra, 2000 yılında hükümetin cezaevlerindeki açlık grevlerini sonlandırmak için ülke çapında başlattığı operasyonlarda tek kolunu kaybettiğini yazdı.

Tek kolu kopmasına karşı o dönemde hastaneye sedyeye kelepçeli halde getirilmesiyle ilgili konuşan Saçılık, “Ben silahlı terörist değildim. Öyle olsam bile bu hak ettiği bir şey değildi. Ben genelde ağlamam ama o zaman üzüntüden değil öfkeden ağladım” dedi.

Guardian’ın haberinde işlerinden atıldıkları için açlık grevi yaparken cezaevine atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya dikkat çekildi.

Haber Veli Saçılık’ın şu sözleriyle sona eriyor: “Ben tek kollu bir insanım fakat bizim argümanımız güçlü ve bu insanlar açıkça normal ve suçsuzlar. Hükümet bizi terörist olarak göstermek istiyor. Biz haklıyız, argümanlarımız doğru ve bunu biliyorlar. Ne zaman haklarımızı arasak gözaltıyla, dayakla, işkenceyle ve ölümle sonuçlanıyor. Fakat ben umutluyum, bu nedenle protesto ediyorum.”