Son dakika… WikiLeaks belgelerinin muhatabı olan devlerden açıklama var

WikiLeaks'in Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) teknoloji ürünlerine sızabildiği yönündeki belgelerine şirketlerden ilk tepki geldi.

WikiLeaks, dün ABD istihbarat teşkilatının hack araçlarıyla ilgili binlerce belge yayınladı. CIA’in akıllı telefonları ve televizyonları dinleme aracı olarak kullandığı iddia ediliyor.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple, kapsamlı açıklamasında, “Bugünün iPhone’larının üretildiği teknoloji, tüketici açısından en güvenli data güvenliğini temsil ediyor” ifadesi yer aldı.

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Apple, “İlk analizlerimiz, WikiLeaks sızıntılarının büyük kısmının iOS’a gelen son yamayla düzeltiğini gösterirken, belirlenen zayıflıklarına cevap vermek için hızla çalışmaya devam edeceğiz” dendi.

Wikileaks belgelerinde, F-8000 televizon serisine sızıldığı iddia edilen Samsung ise daha kısa bir açıklama yaparak, “Tüketici gizliliğini ve cihazlarımızın güvneliğin korumak en önemli önceliğimiz” açıklamasında bulundu.

“Vault 7” takma ismi verilen belgelerde, CIA'in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonlara nasıl sızdığının yer aldığı öne sürülüyor.

WİKİLEAKS'İN CIA İDDİALARI

• Weeping Angel (Ağlayan Melek) takma adı verilen sistemde Samsung'un F8000 model akıllı televizyonuna sızılabiliyor. Kullanıcılar bir şekilde televizyonlarının kapandığına ikna ediliyor, bir kere sızıldıktan sonra televizyonlar aracılığı ile ses kaydedilebildiği gibi görüntü de alınabiliyor.

• Samsung, HTC ve Sony marka cihazlara sızılabiliyor.

• CIA'in iPhone ve iPad üzerine çalışan özel bir birimi var. Bu birim, kurumun hedefin konumuna, telefonunun kamerasına, mikrofonuna ve yazışmalarına girmesini sağlıyor.

• Araçların bilgisayar sistemlerine girmenin yolları aranıyor. WikiLeaks bunun suikastler için kullanılabileceğini iddia ediyor.

• Popüler virüs koruyucu ürünlere yönelik saldırılar geliştirildi.

• Rusya ve başka yerlerde geliştirilen kötü yazılımların çalınması için hack teknikleri kütüphanesi oluşturuldu.

• CIA'in akıllı televizyonlara sızmak için İngiliz İstihbarat Servisi'yle birlikte çalıştığı iddia edildi. CIA Sözcüsü ise belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna yönelik bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.