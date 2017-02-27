Son dakika… Yunanistan Savunma Bakanı’ndan Ankara’yı çok kızdıracak açıklama

Ankara ile Atina arasında yaşanan Kardak geriliminde yeni perde... Yunan Savunma Bakanı'ndan da Türkiye'yi çok kızdıracak bir açıklama geldi.

Ankara ile Atina arasında yaşanan Kardak geriliminde yeni perde... Yunan Savunma Bakanı'ndan da Türkiye'yi çok kızdıracak bir açıklama geldi.

Çavuşoğlu’nun “Genelkurmay Başkanı Kardak'a çıkmak isteseydi çıkardı” açıklamasını değerlendiren Yunan Bakan, “Yunan adasına çıkamazlar. Buna karşı çıkılacaktır. Yunan adasına ayak basacak olanlar, geri dönecekler mi görürüz” dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias’ın “Türk Genelkurmayı isteseydi de Kardak'a çıkamazdı” beyanına şöyle tepki vermişti: “Görevi çıkmak olsaydı çıkardı. Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık.”

Çavuşoğlu dün yaptığı bir açıklamada da gerilimi tırmandıran Kocias’ın açıklamalarına ilişkin şunları söylemişti: “Esasen baktığımız zaman çok benzer yanlarımız var ama bir tane şımarık bir çocuğun bunların hepsini gölgelemesine de Yunanistan’ın her şeyden önce müsaade etmemesi lazım.”

Öte yandan, Bakan Panos Kamenos, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Ocak ayı sonunda Kardak Kayalıkları'nı ziyaretinin ardından bölgeye giderek helikopterden denize çelenk bırakmıştı.