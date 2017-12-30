Son dakika… Yunanistan’dan serbest kalan darbeciler için yeni hamle

Yunanistan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakılırken Yunanistan'dan darbeci askerler için son dakika yeni bir hamle geldi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerden 1’ine siyasi sığınma hakkı verildi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı sert açıklamanın ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

Yunan hükümet kaynakları, İltica Komisyonu’nun kararına itiraz edileceğini belirtti. Yunan hükümetinin bu karara itiraz etmesi durumunda, nihai kararı Yunan mahkemesi verecek.

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