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Zeybekçi’nin iptal edilen etkinliği yarın Köln’de yapılacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'nın Köln kentinde, daha önce iptal edildiği bildirilen referandum etkinliğine katılacağı açıklandı.
Sozcu.com.tr
13:464 Mart 2017
Dünya
Zeybekçi’nin iptal edilen etkinliği yarın Köln’de yapılacak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'nın Köln kentinde, daha önce iptal edildiği bildirilen referandum etkinliğine katılacağı açıklandı.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, attığı tweet’le Ekonomi Bakanı Nİhat Zeybekçi’nin yarın Köln’de Türk vatandaşlarıyla buluşacağını duruydu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Köln’ün Porz semtinde katılması planlanan referandum etkinliğine izin verilmemesinin ardından dün Köln yakınlarındaki Frechen kentine alınan etkinliğin de iptal edildiği açıklanmıştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Perşembe akşamı Gaggenau kentinde katılması planlanan etkinlik, kapasite sorunu ve güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek belediye tarafından iptal edilmişti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek’in katılımıyla Köln’ün Porz semtinde belediye binasına bağlı bir salonda düzenlenmesi planlanan etkinliğe de Köln Büyükşehir Belediyesi’nden izin çıkmamıştı.

Son güncelleme: 16:1204.03.2017
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