Zimbabve’de darbe

Zimbabve'de ordu yönetime el koydu. Bakanların ve devlet kurumlarının ordu kontrolüne geçtiği açıklandı.

Afrika ülkesi Zimbabve’de ordu yönetime el koydu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin etrafında bulunan “suçluların hedef alındığı bir operasyon” yapıldığı iddia edildi.

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Mugabe ve ailesinin güvende olduğu açıklandı. Ordu sözcüsünün devlet televizyonundan gece yarısı yaptığı açıklamada, operasyon tamamlandığı zaman “normale dönüleceğinin” garantisi verildi.”Ordunun yönetime el koyması söz konusu değildir” denen açıklamada, hedefin Mugabe’nin çevresindeki ‘suç şebekesi’ olduğu ifade edildi ve “Görev başarıyla tamamlanır tamamlanmaz hayatın normale dönmesini bekliyoruz” dendi.

MALİYE BAKANI GÖZALTINDA

Zimbabve ordusu, Maliye Bakanı Ignatius Chombo’nun da gözaltına alındığını açıkladı.



MUHALEFETTEN DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Ordunun yönetime el koyduğu Zimbabve’de muhalefetteki MDC partisinden “demokrasi” çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada, “Demokratik bir anayasal düzenin sağlanmasını umut ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

MUGABE’NİN DE GÖZALTINA ALINDIĞI AÇIKLANDI

BBC, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

MUGABE’NİN HALEFİNE DAİR TARTIŞMALAR

Zimbabve'de bir süredir 1987 yılından bu yana ülkeyi yöneten Robert Mugabe'nin halefinin kim olacağı tartışılıyordu. Mugabe'nin uzun zamandır yardımcılığını yürüten Emmerson Mnangagwa'nın işine son vermesi ile ülkedeki siyasi kriz geçen hafta doruk noktasına ulaşmıştı.

Zimbabve'de ordu şimdiye dek Mugabe ve aynı zamanda ordu komutanı Chiwenga'ya yakınlığı ile bilinen Mnangagwa'yı destekliyordu. Mugabe 2018 yılında devlet başkanlığına yeniden aday olacağını duyurmuştu.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul edilen 15 milyonluk nüfusa sahip Zimbabve'de kriz, Ordu Komutanı General Constantino Chiwenga'nın pazartesi günü Mugabe hükümetini kamuoyu önünce tehdit etmesi ile tırmanmaya başladı.

Chiwenga, ülkedeki kriz nedeni ile ordunun “müdehaleye” hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerine iktidardaki Zanu-PF partisi salı akşamı yaptığı açıklamada Chiwenga'nın açıklamalarının anayasal düzene karşı şiddete dayalı bir ayaklanmaya tahrik ve vatan hainliği ile eşdeğer olduğu belirtildi.

‘MUGABE’NİN EŞİ NAMİBYA’YA KAÇTI’

Devlet Başkanı Mugabe’nin eşi Grace Mugabe’nin Namibya’ya kaçtığı öne sürüldü fakat ordu bu iddiayı henüz doğrulamadı.

‘DARBE DEĞİL KANSIZ GEÇİŞ VAR’

Zimbabve’de iktidardaki parti ‘Afrika Ulusal Birliği- Yurtsever Cephe’ (ZANU-PF) ise ülkede darbe değil ‘kansız geçiş’in yaşandığını iddia etti.

Parti, Twitter’dan yaptığı açıklamada ” Darbe yok sadece yozlaşmış, sahtekar kişilerin tutuklandığı ve karısı tarafından kullanılan yaşlı bir adamın gözaltına alındığı bir kansız geçiş var” ifadelerini kullandı.



