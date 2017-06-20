Sorumsuz babadan korkutan hareket

Cezayir’de bebeğini 15’inci kattan sallandıran ve bu anları beğeni toplamak için sosyal medyadan paylaşan babaya 2 yıl hapis cezası verildi.

Cezayir'de bir mahkeme, bebeğini bir binanın 15'inci katındaki evinin camından sallandıran ve bu anların fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan babaya 2 yıl hapis cezası verildi.

İsmi açıklanmayan baba, bu anları ise sosyal medya hesabından “Bin beğeni ya da çocuğu aşağı atarım” yorumu ile paylaştı. Diğer kullanıcıların şikayeti üzerine baba hakkında soruşturma açıldı.

Çıkarıldığı mahkeme de babayı 2 yıllık hapis cezasına mahkum etti. Diğer sosyal medya kullanıcıları ise babanın “çocuk istismarı” suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti.