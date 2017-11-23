“Soykırımdan Hollanda da sorumlu”

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç hakkındaki kararıyla ilgili şehit yakınları, Srebrenitsa'da işlenen katliamlarda Hollanda'nın da Sırplarla birlikte hareket ettiğini söyledi.

Sırp Kasabı lakabıyla bilinen Ratko Mladiç’e Lahey’in verdiği ömür boyu hapis cezası sonrasında Bosna Hersek’teki şehit yakınları açıklamada bulundu. Srebrenitsa soykırımına pasif olarak dahil olmakla itham edilen Hollanda’nın Lahey kentinde verilen karar sonrasında yapılan açıklamada, Hollandalılar’ın da cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Hollandalı hakim Alphons Orie’nin riyasetindeki mahkeme heyeti tarafından açıklanan karar, tartışılmaya devam edilirken Mladiç’e bağlı kuvvetlerin Saraybosna’nın emniyeti açısından stratejik önemi olan İgman dağını almak için yaptıkları saldırıda oğlu şehit düşen Adviya Pervan açıklamalarda bulundu. Pervan, “Onu asmaları lazımdı. Ya da bize teslim etselerdi de cezasını biz verseydik. Çünkü bizim komşumuzdu. Onun yaşadığı yer, bize 18 km mesafedeki Kalinovnik köyü. Evinin yerini dahi biliyorum. Bu karar asla adil değil. Hollanda’nın da ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Kaçan olmasın, daha çok insan ölsün diye insanların etrafını nasıl çevrelediklerini biliyoruz. Hollanda bugün bile sadece kendini savunuyor” dedi.

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Srebrenitsa’ya birkaç kilometre mesafedeki Hrnçiçi köyünde yaşayan Hasan İkanoviç de Srebrenitsa’da işlenen katliamlarda Hollanda’nın Sırplarla birlikte hareket ettiğini söyledi. İkanoviç, “Onlar da suçlu çünkü ortak hareket ettiler. Avrupa istemeseydi bunların hiç biri olmazdı. Olanları istedikleri an durdurmaya muktedirlerdi. Ama yapmadılar. Sırpların istediklerini yapmalarına müsaade ettiler” diye konuştu.