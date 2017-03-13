SÖZCÜ’nün haberi Yunan basınında

Yunanistan’ın işgal ettiği Muğla ilimize bağlı Keçi Adası'na, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopuolus’un, geçen Salı günü çıktığını SÖZCÜ manşetten duyurdu. Yunan basını, SÖZCÜ’nün manşetini , “SÖZCÜ, Cumhurbaşkanının Keçi adasına çıkmasını kınadığını duyurdu.”

AKP iktadırının ilk yıllarındarn itibaren Ege'de bulunan adalarımız Yunanistan tarafından birer birer işgal edilmeye başlandı. Halen 18 ada ve bir kayalık Yunanistan işgali altında. Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, geçen salı günü Muğla ilimize bağlı Keçi adasını Yunan Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve gazetecilerle birlikte ziyaret etti.

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Türk karasularını ihlal etmesine, adamıza çıkmasına, Yunan bayrağı çekilmesine de engel olunmadı. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ve manşetine taşıdığı haber, Yunan basınında da, SÖZCÜ'nün birinci sayfa görüntüsüyle yayımlandı. Yunan haber sitelerinden kalymnos.news.gr'de SÖZCÜ Gazetesi'nin manşeti ile birlikte Keçi Adası'nın coğrafi konumunu gösteren harita da yer aldı. Sitedeki haber, Yunan gazeteleri tarafından da alındı.

Yunanlıların “Pserimos” adını verdiği Keçi adasında, Cumhurbaşkanının görkemli bir törenle karşılanması, bu gelişle ilgili Yunanistan'a nota verilmemesi, lhükümetin hiçbir eleştiride bulunmaması da dikkat çekti. Yunan internet sitesinde SÖZCÜ'nün manşeti ve adanın konumunu gösteren haritanın yer aldığı haberde şöyle denildi:

“Türk Sözcü Gazetesi, Yunan Cumhurbaşkanı'nın Pserimos (Keçi) Adası'na yaptığı ziyareti manşetten verdi. 10 Mart 2017 tarihli Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında, Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un, salı günü Pserimos Adası'na yaptığı ziyarete yer verildi. Türk Gazetesi, Yunan Cumhurbaşkanı'nın adaya yaptığı ziyareti kınadı. Gazetedeki makalede, Bodrum'a 4 mil mesafede olan Keçi Adası'nın Türk Adası olduğu ve işgal edilen 18 Türk Adası arasında bulunduğu belirtildi. Gazete, Yunan Cumhurbaşkanı'nın Kalimnos ve Pserimos adalarına yaptığı ziyarete geniş yer vererek fotoğraf ve görüntüleri yayımladı. Cumhurbaşkanı'nın Keçi Adası'na botla çıkarken fotoğrafı ile Tuğgeneral Sergentani'ye plaket verirken fotoğrafı yayımlandı.”