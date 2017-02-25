Spiegel: Alman istihbaratı gazetecileri izledi

Alman dış istihbarat servisi Federal Haberalma Teşkilatı'nın (BND) çok sayıda yabancı gazeteciyi izlediği iddia edildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, BND yasasındaki yasal boşluklar nedeniyle dinleme faaliyetlerinin sürüyor olabileceğine dikkat çekti.

Spiegel’in gizli belgelere dayandırdığı haberde, BND’nin 1999 yılından başlayarak aralarında BBC ve Reuters gibi uluslararası yayın kuruluşlarının da bulunduğu medya çalışanlarının telefon, faks ve elektronik postalarını izlediği kaydedildi.

Spiegel, BND’nin en az 50 ayrı vakada telefon, faks numarası, gazeteci ve gazete temsilciliklerini yıllarca takip ettiğini özellikle BBC’nin uluslararası yayın kuruluşu olan World Service’in onlarca hattının dinlendiğini yazdı. Habere göre, Alman istihbaratçılar, İngiliz kamu kurumu BBC’nin Afganistan’daki muhabirlerinin iletişim ağlarını takip etmekle kalmayıp, Londra’daki merkezlerindeki telefon ve faks numaralarını da takibe aldı.

BND’DEN YORUM YOK

Almanya’nın dış istihbarat servisi BND, BBC’nin konu ile ilgili açıklama çağrılarına henüz yanıt vermedi.

Haberde BND’nin izleme listesinde, New York Times’ın Afganistan muhabirinin, Reuters haber ajansının Afganistan, Pakistan ve Nijerya’daki muhabirlerinin pek çok uydu ve cep telefonu hattının, daha sonra Devlet Başkanı Robert Mugabe tarafından 2003 yılında yedi yıllığına yasaklanan Zimbabve bağımsız gazetesi Daily News için çalışan gazetecilerin yer aldığı belirtildi. Spiegel dergisinin haberine konu olan listeye göre Kuveyt, Lübnan, Hindistan, Nepal ve Endonezya’daki gazetecilik örgütleri de izleme faaliyetlerinden nasibini aldı.

Spiegel, dinleme iddiası ile ilgili daha fazla detay açıklayacağını da duyurdu.

Meslek örgütleri BND’nin sistematik olarak bazı gazetecileri izlediğine yönelik iddialara sert tepki gösterdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (ROG), bunun basın özgürlüğüne büyük bir müdahale ve anayasa ihlalinin yeni bir boyutu anlamına geldiğini açıkladı. Örgütün Almanya Sorumlusu Christian Mihr, BND’nin mevcut yasal boşluklar nedeniyle gazetecilerin dinlenmesine yönelik faaliyetlerine devam edebileceği uyarısı yaparak, ocak ayında yürürlüğe giren yeni BND yasasında gazetecilere yönelik istisnai düzenlemeler bulunmadığına dikkat çekti.

Almanya’da gazeteciler yasaya göre devletin müdahalesine karşı özel koruma altında. Gazetecilik, doktorlar, avukatlar, din görevlileri gibi işi gereği gizli bilgiler bulundurma hakkı olan meslek guruplarından sayılıyor.