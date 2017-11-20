Spor meraklısı kadın herkesi şaşkına çevirdi

Sosyal medya 46 yaşındaki spor meraklısı Shapprell Dallas'ı konuşuyor. Spora olan merakı sayesinde Instagram'da bir fenomen olan kadın, 17 yaşındaki kızının ablası olarak karıştırılmaktan ise bıkmış durumda.

Florida’da yaşayan 46 yaşındaki Shapprell Dallas, sportif vücudu ve paylaştığı fotoğraflarla Instagram üzerinde sansasyon yaratıyor. Yaşını hiç göstermeyen Dallas, sıkı karın kasları ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram üzerinde 21.000’den fazla takipçisi olan Dallas’ın 17 yaşındaki kızı Destiny ile birlikte çektirdiği fotoğraflar ise büyük beğeni topluyor. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’e konuşan Dallas, “Sık sık beni kızımla karıştırıyorlar veya benim onun ablası olduğumu düşünüyorlar. Bu beni hala şaşırtıyor. Ben yakında 47 olacağım o da 18 yaşında olacak” yorumunu yaptı.

Dallas, “20’li yaşlarımda vücuduma güvenmiyordum ve insanlar benimle dalga geçiyordu. Fakat daha sonra spor yapmaya başlayınca kendime olan güvenim yerine geldi. Haftada 5 gün spor yapıyorum ve yediklerime dikkat ediyorum. Kızarmış yemek yemiyorum ve sadece beyaz et yiyorum. Alkol tüketmiyorum” ifadesini kullandı.