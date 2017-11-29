Spor yapmak için gidiyoruz ama aslında bakteri yuvası

Türkiye'de de her gün binlerce insanın daha sağlıklı bir yaşam için tercih ettiği spor salonları ile ilgili bir araştırma dünya basınının gündemine oturdu. Uzmanlar, spor salonlarının tuvaletlerden daha pis olduğunu açıkladı.

Spor ürünlerini inceleyen ABD merkezli Fitrated’in EmLab P&K ile yaptığı araştırmanın sonuçları korkuttu… 3 farklı spor salonundan 27 farklı spor salonu malzemesinden alınan örnekler sonucunda birçok spor eşyasında çok yoğun seviyede mikrop olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre koşu bandı, bisiklet ve ağırlıkların en çok mikrobu barındıran eşyalar olduğu belirtildi. Araştırmada elde edilen bakterilerin %70’inin deri enfeksiyonu ve hastalığa sebep olabilecek zararlı olduğu kaydedilirken uzmanlar, spor salonlarında çıplak ayak yürünmemesi gerektiğini, spor yaparken yüze dokunulmaması gerektiğini ve spor kıyafetlerinin spordan sonra çıkartılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Milimetredeki koloni sayımı olarak da bilinen CFU seviyelerine göre en hijyen yoksunu spor malzemeleri arasında ilk sırada koşu bantları çıktı. Toplamda 1.333.432 CFU oranında bakteri bulunduğunu söyleyen uzmanlar, “Umumi tuvaletteki musluktan yaklaşık ortalama 74 kat daha fazla bakteri bulunuyor” ifadesini kullandı. Uzmanlar en çok bakteri bulunan bir diğer eşyanın bisiklet olduğunu söylerken bunda bulunan bakterinin ise ortalama bir kafeterya tepsisinden 39 kat daha fazla olduğu kaydedildi.Dambıl olarak da bilinen ağırlıklar hakkında yapılan araştırmada ise bunlarda bulunan mikropların klozetteki mikroplardan yaklaşık 362 kat daha fazla ve 1.125.381 CFU seviyelerinde.