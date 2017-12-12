Stoltenberg Eylül 2020’ye dek NATO’nun dümeninde

Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterliği'ne devam edeceği biliniyordu ama ne kadar süreyle sorusuna yanıt aranıyordu. NATO, Stoltenberg'in sözleşmesini 30 Eylül 2020'ye dek uzattı.

1 Ekim 2014’te NATO Genel Sekreterliği’ne getirilen ve dört yıllık görev süresi Eylül 2018’de dolacak olan Stoltenberg’le 30 Eylül 2020’ye dek yola devam edilecek. Görev süresini uzatan sözleşmeyi oybirliğiyle imzalayan 29 üye ülke, Stoltenberg’in NATO’nun 21’inci yüzyıldaki güvenlik sınamalarına karşı kendini yenilemesine katkıda bulunmaya devam edeceğine tam güven açıkladı. Stoltenberg de karardan büyük onur duyduğunu belirtti.

ALMANYA’DAN AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’nun temellerini sarstığı bir dönemde Stoltenberg’e Almanya’nın verdiği destek dikkat çekti.

CDU’lu Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve SPD’li Sigmar Gabriel, 2000-2001 ve 2005-2013 dönemleri arasında Norveç Başbakanlığı yaptıktan sonra NATO şefi olarak Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasıyla başlayan gelişmeleri önünde bulan Stoltenberg’le yola devam edilmesi yönünde açıklamalar yaptı. Gabriel ”NATO’nun modernleşmesi ve yapısını değişen güvenlik sorunlarına uyarlama konusunda büyük iş çıkarmanın yanısıra ittifaka zorlu bir dönemde pusula gibi yol gösterdi. Bunu sadece Rusya ile ilişkiler değil, AB-NATO ilişkileri bağlamında da söylüyorum” dedi.

GENELDE 1 YIL UZUYORDU

Daha önce NATO Genel Sekreterlerinin görevi genelde 1 yıl uzatılıyordu. Stoltenberg’in selefi Anders Fogh Rasmussen 5 yıl görev yapmıştı. Stoltenberg’in halefi olarak ise Ursula von der Leyen’in adı geçiyor.