Son dakika… Flaş iddia: Suikast timindeki iki komando Yunanistan’a sığındı!

Muğla Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otale baskın yapan askeri timde yer aldığı öne sürülen askerlerden F. A. ile H. Ç'nin Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunduğu iddia edildi.

Reuters haber ajansı, Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 15 Temmuz darbe girişimine karıştıklarından şüphelenilen iki Türk askerinin yakalandığını duyurdu.

Reuters’e açıklama yapan Yunan hükümet yetkilisi, tutuklanan söz konusu iki askerin Yunanistan’a siyasi iltica başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Bir diğer hükümet yetkilisi ise iki askerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikastle görevlendirilen SAT komandoları arasında bulundukları gerekçesiyle arandığını ifade etti.

Yetkili, askerlerin avukatları ile birlikte Yunan polisine teslim olduğunu belirtti.

“Meriç Nehri üzerinden kaçtılar”

Yunan Kathimerini gazetesinin internet sayfası ile Yunan medyasında perşembe günü yer alan haberlerde ise iki Türk askerinin daha Yunanistan’a siyasi iltica talebinde bulunduğu duyuruldu.

Medyada yer alan haberlerde, söz konusu askerlerin düşük rütbeli olduğu ve geçen hafta Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a kaçtığı belirtildi. Ancak bu haberlerde, iki askerin 15 Temmuz darbe girişimindeki rollerine ilişkin bilgi yer almamıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 Türk askeri Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunmuştu.

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Türkiye askerlerin iadesini talep etmiş, ancak Yunanistan Yüksek Mahkemesi ocak ayında aldığı kararla, askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesine hükmetmişti.

Atina’daki mahkeme ise şubat ayının başında 8 Türk askerinin iltica başvurusuyla ilgili süreç devam ettiği sürece, tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Askerlerin iade edilmemesi Türkiye ve Yunanistan arasında gerginliğe yol açmıştı.