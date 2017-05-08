Suriye Dışişleri Bakanı: ‘Suriye çatışmasızlık bölgeleri planına uyacak’

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "terörist" diye nitelendirdiği silahlı muhalif grupların koşulları yerine getirdiği sürece, Şam hükümetinin de "çatışmasızlık bölgeleri planı"na uyacağını açıkladı.

Rusya tarafından hazırlanan “çatışmasızlık bölgeleri” planının uygulanmasında Birleşmiş Milletler’in rol almasına gerek olmadığını da vurgulayan Muallim, planın, uzlaşma sağlanamayan Cenevre barış görüşmelerine alternatif olabileceğini savundu.