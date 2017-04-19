Suriye Demokratik Güçleri’nden çok önemli açıklama: Rakka’yı sivil konsey yönetecek

ABD'nin desteklediği ve IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'yı geri almak için mücadele eden, büyük çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kontrolünü aldıktan sonra kenti yönetecek bir "sivil konseyi" kuracaklarını açıkladı.

AFP’nin haberine göre, Arap ve Kürt grupların oluşturduğu SDG, Rakka’nın 50 km kuzeyinde bulunan ve IŞİD’den geri alınmış olan Ayn İssa bölgesinde yaptıkları toplantıda, bu duyuruyu yaptı.

SDG’nin Rakka harekatının sözcülerinden Cihan Şeyh Ahmed, “Konsey Rakka kökenlilerden oluşuyor. SDG, IŞİD çıkarıldıktan hemen sonra kentin yönetimini bu konseye emanet edecek” dedi.

Kürtlerin Rakka’daki olası kontrolünün kapsamı sadece bölgede yaşayanlar için değil, Ankara için de hassas bir konu.

Suriye’nin kuzey sınırındaki SDG’nin silahlı gücü YPG’yi, PKK’nın bir uzantısı olarak ‘terör örgütü’ kabul eden Türkiye’ye karşın ABD ise SDG’nin IŞİD’e karşı mücadelede önemli bir yerel müttefik olduğunu ifade ediyor.

Askeri konsey de kurulacak

Yapılan açıklamalara göre konsey, Rakka’yı çevreleyen bölgeyi de kontrol edecek.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre SDG’den başka bir sözcü, Talal Selo, bunun yanında bir askeri konseyin de oluşturulacağını ve IŞİD’in çıkarılması sonrası Rakka’nın güvenliğini bu konseyin sağlayacağını açıkladı.

AFP’ye konuşan Selo, SDG’nin Rakkalıları uluslararası koalisyonla işbirliği içinde eğiteceğini sözlerine ekledi.

Türkiye sınırında Kürtlerin gücünü artırır mı?

Reuters’ın haberine göre SDG altı aydır konseyin kurulması için adımlarını atıyordu.

ABD, Rakka’nın nasıl ve ne zaman geri alanacağına ilişkin kararın henüz verilmediğini söylüyor. SDG ise Rakka’yı izole etmek ve sonrasında ele geçirmek için saldırıları sürdürürken ,sivillerin oluşturacağı bir yönetim gücü için planlar yapıyor.

Reuters’ın haberine göre, Rakka’da SDG’yle bağlantılı böylesi bir yerel konsey, iç savaşın sürdüğü son altı yılda Suriye’nin kuzeyinde varlığını genişleten Kürtlerin gücünü artırmasına neden olabilir.

Konsey, Türkiye’nin de hedef olarak belirlediği Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’ye yönetim planlarının nasıl ilerletildiğine de ışık tutabilir.

Mart ayında Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka’nın yaklaşık 45 kilometre batısındaki stratejik önemde Tabka Hava Üssü’nü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden “tamamen geri aldığını” duyurmuştu.

Operasyon, Rakka’nın ve yakınlarındaki Tabka Barajı’nın IŞİD’den geri alınması için başlatılan harekâtın bir ayağını oluşturuyordu.