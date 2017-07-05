Suriye: Türkiye Astana anlaşmasını engelledi

Milyonlarca insanın etkilendiği Suriye'deki iç savaşın çözümü için gerçekleştirilen Astana görüşmeleri hakkında Şam yönetiminden bir açıklama geldi. Baş müzakereci, Ankara'yı suçladı.

İç savaşın bitmek bilmediği Suriye’de, Şam yönetiminden yeni bir açıklama geldi.

Suriye’nin baş müzakerecisi Beşşar el Caferi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye’de uçuşa yasak bölge uygulanması fikrine Türkiye’nin karşı çıktığını söyledi. El Caferi, “Türkiye’nin pozisyonu dolayısıyla görüşmelerde ‘çok az’ sonuç alındı” yorumunu yaptı.

Kazakistan’da yapılan Suriye konulu Astana görüşmelerine katılan Rusya, Türkiye ve İran delegasyonları Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması anlaşmasının nihai hale getirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı. Heyetlerin bu ortak açıklaması, Rusya’nın beklentilerinin aksine Moskova, Ankara ve Tahran’ın bu hafta tüm konularda uzlaşmaya varamadığı anlamına gelebilir. Üç ülke, görüşmelerin bir sonraki turunun Ağustos’un son haftasında yapılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.