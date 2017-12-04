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Suriye’de skandal görüntü: Rus komutan YPG’li sözcüyle aynı karede

Suriye'nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından IŞİD'den temizlendi. Operasyon ile ilgili açıklamayı Rus komutan ve YPG'nin 'sözde' sözcüsü birlikte yaptı.

11:544 Aralık 2017
Dünya
Suriye’de skandal görüntü: Rus komutan YPG’li sözcüyle aynı karede
Suriye'nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından IŞİD'den temizlendi. Operasyon ile ilgili açıklamayı Rus komutan ve YPG'nin 'sözde' sözcüsü birlikte yaptı.

Suriye’nin Deyrizor kentinin Fırat Nehri’nin doğusunda kalan bölümünün, IŞİD’den temizlenmesi nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Rus general Alex Kim ile PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı YPG’nin ‘sözde’ sözcüsü Nuri Mahmut yaptı.

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Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye’nin parçası olacağını belirterek, “Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye’nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz” dedi.

Suriye’de daha önce ABD askerlerinin YPG’liler fotoğraf çektirmesine Türkiye büyük tepki göstermişti. (DHA)

Son güncelleme: 11:5904.12.2017
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