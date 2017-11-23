Suriye’den ilk açıklama geldi

Soçi'de dün gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında gerçekleşen üçlü zirve sonrasında Suriye'den açıklama geldi. Suriye'de 6 yıldır devam eden savaşı bitirmek için diyaloğa açık olduklarını söyleyen Esad'ın sözcüsü, YPG'nin masaya oturup oturmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kıdemli danışmanı Bouthaina Şaban, Suriye devlet ajansı aracılığıyla konuştu. Rus haber ajanslarına aktarılan haberde Şaban, “Kongrenin başarılı olması için farklı muhalif grupların şiddete son vermeleri ve silahlarını bırakarak diyalog yolunu tercih etmeleri gerek” ifadesini kullandı.

Henüz Rusya hangi muhalif grupların barış zirvesine katılacağı konusunda bir açıklama yapmazken, Ankara’nın itirazlarına rağmen terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin masaya oturup oturmayacağına dair bir bilgi aktarılmadı.

Şaban, Şam yönetiminin siyasi çözüm isteyen muhaliflerle diyaloga hazır olduğunu dile getirdi.