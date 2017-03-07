Suriyeli çocuklar raporundan ürküten sonuçlar

Suriye'de devam eden savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli çocuğun ruh sağlığı giderek bozuluyor. Büyük stres altında çocuklarda kendine zarar verme ve intihar eğilimi artıyor.

Suriye'de devam eden savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli çocuğun ruh sağlığı giderek bozuluyor. Büyük stres altında çocuklarda kendine zarar verme ve intihar eğilimi artıyor.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları koruyun), tarafından hazırlanan raporda, savaşın dehşetini hâlâ yaşayan çocukların “zehirli stres” (toxic stress) belirtileri gösterdikleri ve savaşın uzun süreli etkisi olarak kendilerine zarar verme ve intihar eğilimlerinin bulunduğu belirtildi.

Okula giden çocuklar kendilerini güvende hissetmiyor, konuşma problemleri ve idrarlarını tutmakta zorluk yaşıyorlar. Bazı çocuklar ise konuşma yetisini tamamen kaybedebiliyor.

Raporun hazırlanma sürecinde Suriye’nin 14 vilayetinden yedisinde 450’den fazla kişiyle görüşüldüğü bildirdi.

Bu kişiler arasında çeşitli yaşlardan çocuklar, anne-babalar, hastabakıcılar, sosyal hizmet görevlileri, yardım kuruluşu çalışanları ve öğretmenler bulunuyor.

ACİLEN YARDIM EDİLMESİ LAZIM

Raporda ayrıca Suriyeli çocuklara derhal yardım eli uzatılmaması halinde, Suriye’de bir neslin gördüğü zararın telafi edilemeyeceği vurgulandı.

Save the Children, 2 milyon 300 bin Suriyeli çocuğun ülkelerini terk ettiklerine dikkat çekti. 6 yaşından küçük en az 3 milyon Suriyeli çocuğun da savaş dışında bir şey bilmediğini kaydetti.

Uluslararası yardım kuruluşu, Suriyeli çocuklara psikolojik desteğe yönelik bazı programların ise fevkalade sonuç verdiğini belirtti. Benzer programların Suriye çapında genişletilerek uygulanması gerektiğini vurguladı.

Suriye’de altı yıl önce başlayan iç savaşta 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rapordan çarpıcı tespitler

Uluslararası yardım kuruluşunun “Suriyeli çocukların ruh sağlığı hakkındaki en büyük çalışma” olarak nitelendirdiği rapordan bazı tespitler şöyle:

— Suriyeli çocukların neredeyse tamamı ve yetişkinlerin yüzde 84’ü, çocukların yaşadığı psikolojik stresin en önemli nedeninin bombardımanlar olduğunu söyledi.

— Çocukların üçte ikisi ya sevdiklerinden birini kaybetmiş, ya evlerinin bombalanmasına tanık olmuş ya da savaşta yaralanmış.

— Görüşleri alınanların yüzde 71’i, travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle çocukların giderek yataklarını daha fazla ıslattıklarını ve istemsiz idrar kaçırdıklarını kaydetti.

— Yetişkinlerin yüzde 48’i çocukların konuşma yeteneklerini kaybettiklerini ya da savaşın başlamasının ardından konuşma güçlüğü çektiklerini belirtti.

— Save the Children’a konuşanların yaklaşık yarısı “çocukların düzenli olarak ya daima acı çektiklerini veya büyük üzüntü duyduklarını” vurguladı.