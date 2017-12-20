Suriye’nin İdlib vilayetindeki hava saldırılarında 19 kişi öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ve kurtarma birimi isyancıların hakim olduğu İdlib vilayetinin bir köyüne gece düzenlenen hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Gözlem örgütü, Suriye hükümetinin veya Rus uçaklarının köyü vurduğunu söyledi. Daha önce defalarca saldırılarda militanları hedef aldıklarını söyleyen Suriye ordusu ya da Rusya’dan açıklama yapılmadı.

Gözlem örgütü, hava saldırılarında İdlib vilayetinin kuzeybatısındaki Maar Shureen bölgesinin vurulduğunu ve ölenler arasında yedi çocuğun bulunduğunu belirtti.

İdlib’de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler olarak bilinen kurtarma örgütü, gece yarısından sonra başlayan şiddetli bombardımanda 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

Gözlem örgütü, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.