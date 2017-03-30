Suriye’yi terk edenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler, altı yıldır devam eden savaşta, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin sayısının beş milyonu geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, altı yıldır devam eden savaşta, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin sayısının beş milyonu geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından açıklanan bu rakam, sadece Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır’da kayıtlı mültecileri kapsıyor.

Suriye’nin nüfusu 2011’de 22 milyondu. BM’nin açıkladığı rakamlar, her dört Suriyeliden birinin ülkesini terk ettiğine işaret ediyor.

Avrupa’ya sığınma başvurusunda bulunan ve hiçbir ülkede kayıtları olmayabilecek 900 bin kişiyle, Türkiye ve Lübnan gibi ülkelerde kayıtsız olarak yaşayanlar da bu rakama dahil değil.

BM’ye göre altı yıl içinde ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı da 6.3 milyon.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, savaşta 96 bini sivil olmak üzere 321 bin kişinin öldüğünü söylüyor.

En az 145 bin kişi ise kayıp.