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Suudi Arabistan ile kritik telefon görüşmesi

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Savunma Bakanı Muhammed bin Salman'ın Türk mevkidaşıyla telefonla görüştüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr
09:4613 Temmuz 2017
Dünya
Suudi Arabistan ile kritik telefon görüşmesi
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Savunma Bakanı Muhammed bin Salman'ın Türk mevkidaşıyla telefonla görüştüğünü duyurdu.

Katar kriziyle birlikte sıcak saatlerin yaşandığı bölgede bin Salman ile Fikri Işık arasındaki görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Ajansın geçtiğine göre, Türk askerlerinin Katar’a ulaşmasından sonra yapılan bu görüşmede ikili ilişkiler, savunma konusu özelinde masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’la birlikte teröre destek verdiği ve finansman sağladığı iddiasıyla Katar ile ilişkilerini kesme kararı almış ve bu ülkeler Katar’dan ülkede bulunan Türk askerlerinin çıkarılmasını istemişti.

Son güncelleme: 10:2213.07.2017
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