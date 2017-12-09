Suudi Arabistan’da Kudüs yasağı

Arap basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan hükümeti ülkede bulunan TV, radyo ve gazete yöneticilerine Trump'ın Kudüs kararı hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Orta Doğu’nun saygın haber sitelerinden Middle East Monitor, Arap basınına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan yönetiminin ülkedeki medya kuruluşlarına Trump’ın Kudüs kararı hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu.

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El Arabi el Cadeed gazetesi, Suudi Arabistan hükümetinin; ülkede bulunan TV, radyo ve gazete yöneticilerine Trump’ın Kudüs kararı hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

Habere göre, Suudi yetkililer televizyon kanallarına Trump’ın kararına ilişkin haberlere, haber programlarında çok fazla yer vermemesine ilişkin bildiri gönderdi. Suudi yetkililerin neden bu şekilde bir karar aldığı ise bilinmiyor.

Suudi Arabistan elçilğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ürdün’de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bahreyn elçiliğinden de benzer açıklama yapılarak, “halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durlması” çağrısında bulunuldu.