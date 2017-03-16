Suudi Arabistan’da sıradan bir gün: Kadınlar konseyinde kadın yok

Suudi Arabistan'daki ilk kez sadece kadınlara özel bir konsey oluşturuldu. "Kızlar Konseyi" adı verilen oluşumun ilk toplantısından paylaşılan bir kare fotoğraf Suudilerin meseleyi oldukça yanlış anladığını ortaya koyuyor.

Suudi Arabistan'daki ilk kez sadece kadınlara özel bir konsey oluşturuldu. "Kızlar Konseyi" adı verilen oluşumun ilk toplantısından paylaşılan bir kare fotoğraf Suudilerin meseleyi oldukça yanlış anladığını ortaya koyuyor.

Suudi Arabistan’ın el Kasım bölgesinde kadınlar konseyi toplantısı yapıldı. Konseyin açılış toplantısında çekilen fotoğrafta, sahnedeki 13 erkeğin ‘Kasım Kızlarının Konseyi” yazısının altında oturması olaydaki tezatlığı ortaya koyuyor.

İngiliz Independent gazetesinin haberinde, sadece sahnede değil tüm salonun da erkeklerle dolu olduğu belirtildi.

Toplantının ana konusu olan kadınların ise başka bir salonda toplandığı ve konuşmaları videodan izlediği öğrenildi.

Sosyal medya olaya tepki vermekte gecikmedi. Pek çok kullanıcı bunun “kötü bir şakadan ibaret” olduğunu belirtti.