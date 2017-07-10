Suudi Arabistan’dan flaş Katar açıklaması

Suudi Arabistan'dan katarâ yeni suçlama... Yapılan açıklamada "Katar, Körfez İşbirliği Konseyini parçalamayı ve bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçlıyor" denildi.

Suudi Arabistan, Katar’a yaptırım uygulanmasında “Katar’ın Körfez İşbirliği Konseyini parçalamayı ve bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçladığı” iddiasını gerekçe gösterdi.

Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde’deki Es-Selam Sarayı’nda düzenlenen kabine toplantısında Katar’a uygulanan yaptırıma ilişkin, “Katar, Körfez İşbirliği Konseyini parçalamayı ve bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçlıyor” denildi. Toplantıda, Katar krizine yönelik ara bulucu çalışmalar yürüten Kuveyt’ten de övgüyle bahsedildi.

Suudi Arabistan ve dahilindeki 6 ülke, 5 Haziran 2017 tarihinde Katar’la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. İHA