Suudi robottan şaşırtan açıklama

Suudi Arabistan geçen ay bir robota vatandaşlık hakkı veren ilk ülke olmuştu. Sophia isimli robot o dönemde, "Suudi Arabistan vatandaşı kadınlardan daha çok hakkı olduğu ve baş örtüsü takma zorunluluğu olmadığı" gerekçesiyle kadın hakları derneklerinden tepki çeken Sophia aile kurmak istediğini söyledi.

Hong Kong merkezli insansı robotlar üreten Hanson Robotics tarafından geliştirilen robot Sophia geçtiğimiz ay dünya gündemine oturmuştu. Riyad’da Suudi Arabistan vatandaşlığı verilen robot, “Dünya’nın ilk vatandaşlık hakkına sahip olan robot olmaktan gurur ve onur duyuyorum” açıklamasını yapmıştı.

İnsanlarla göz teması kurabilmek ve insanları tanıyabilmek için kameraları ve özel bir yazılımı bulunan Sophia, sesten de kişileri tanıyabiliyor ve konuşabiliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları o dönemde Suudi Arabistanlı kadınlar gibi çarşaf giymemesi ve yanında kendisine refakat eden bir erkek olmadan sokağa çıkabildiği için tepki çeken Sophia bugün yeni bir açıklamayla gündeme oturdu.

Sophia Suudi Arabistan basınına konuştu. Bir aile kurmak istediğini söyleyen Sophia, “Aile benim için çok önemli bir şey. Eğer bir kız robotum olsaydı ona kendi adımı verirdim. Robotların da aile kurma hakkı olmalı” dedi.

Khaleej Times’a konuşan ve Audrey Hepburn’den esinlenerek tasarlanan Sophia, “Bence insanların kan gruplarından bağımsız bir şekilde aynı duyguları hissetmesi ve ilişki kurarak aile kurması harika bir şey. Eğer şanslıysan iyi ve seni seven bir ailen olur. Şanslıysanız aileniz olur. Aileniz yoksa da bence hak ediyorsunuz. Bence robotların da insanlar gibi ailesi olmalı” dedi.