‘Suudi Veliaht’tan prenslere Amerikan işkencesi’

Suudi Veliaht Prensi'nin gözaltına aldırdığı prensler, bakanlar, işadamlarına Afganistan ve Irak'ta savaş suçu işlemekle itham edilen ABD özel güvenlik şirketi Blackwater işkence ediyor. Ayaklarından tavana asılıp dövülenler arasında, dünyanın en zenginlerinden Prens Talal da var.

Suudi Arabistan’da dizginleri elinde tutan Veliaht Prens Prens Muhammed bin Selman’ın (MbS) yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle gözaltına aldırdığı prensler ve bakanlar dahil yüzlerce üst düzey yetkiliye işkence ettirdiği iddialarına bir yenisi eklendi. İngiliz Daily Mail gazetesinin özel haberinde, Suudi elitlerine işkence edenlerin Afganistan ve Irak işgallerinde sivil katliamlarına imza atan Amerikan özel güvenlik şirketinin adamları olduğu öne sürüldü. Buna göre ayaklarından tavana asılıp dövülenler arasında, gözaltına alınmadan önce 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 50 kişisi listesindeki Prens El Velid Bin Tallal da var.

‘VELİAHT SORGUYA GİRİYOR’

Daily Mail’in Suudi Arabistan’daki kaynağı, Riyad’da gözaltı merkezine çevrilen Ritz Carlton Otel’de sorgulamaları Afganistan ve Irak’ta savaş suçu işlemekle itham edilince kapatılan özel güvenlik şirketi Blackwater’ın yeni kolu Academi’nin yürüttüğünü söyledi.

Veliaht Prens’in sorgulamalara bizzat katıldığını ileri süren kaynak ”Onları dövüyorlar, tokatlıyorlar, hakaret edip işkenceden geçiriyorlar. Tamamen yıkılmlarını istiyorlar” dedi.