Tartışmalı tarikat lideri Charles Manson öldü

Müritlerine cinayet işletmekten hüküm giyen ve 40 yılı aşkın süredir cezaevinde olan tarikat lideri Charles Manson, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Manson, karşıt kültürün karanlık tarafı olarak biliniyordu. Manson'ın, Kasım ayı başında tedavi için yatırıldığı California'daki Bakersfield hastanesinde doğal nedenlerden hayatını kaybettiği açıklandı.

1969 yılında Manson Ailesi olarak bilinen takipçileri 9 kişiyi öldürmüştü.

Ölürülenler arasında yönetmen Roman Polanski'nin o dönem hamile olan eşi aktris Sharon Tate de vardı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre; Manson, 1971'de idama mahkum edilmişti.

Manson'ın 1960'larda Amerika'da ırk savaşı çıkacağına inandığı ve bunu hızlandırmayı planladığı belirtiliyor.

Manson'ın ölüm cezası infaz edilmeden önce California'da idam cezası kaldırıldı, cezası da 9 kez ömür boyu hapse çevrildi.

12 kez af başvurusunda bulunan Manson'ın son başvurusu 2012'de reddedildi.

Manson'a, 2014 yılında evlilik izni verildi ancak daha sonra bu izin iptal edildi.

26 yaşında bir kadın o dönem Manson'ı sevdiğini ve evlenmek istediğini belirtmişti.

Neredeyse yarım yüzyıl geçmesine rağmen Manson Ailesi'nin cinayetleri hala birçok Amerikalının merakını çekiyor ve kitaplarla, filmlere konu oluyor.