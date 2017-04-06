Tavşan deliğinde müthiş keşif

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünse de aslında içerisi çok farklı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tUzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİbadet edilmesine izin verilmeyen gizli dini mezhepler tarafından oyulan mağara bu güne kadar gelmiş.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tİngiltere&#8217;de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tFotoğraflara bakınca mağaranın ibadet etmek adına bir tapınak olarak kullanıldığı anlaşılıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHangi dini mezhep ya da tarikat olduğu bilinmiyor. Ancak bu tarikatın fotoğraflara bakınca çok ihtişamlı ayinler yaptığı anlaşılıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .