Tavşan deliğinde müthiş keşif

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Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünse de aslında içerisi çok farklı.
Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser.
İbadet edilmesine izin verilmeyen gizli dini mezhepler tarafından oyulan mağara bu güne kadar gelmiş.
İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.
Fotoğraflara bakınca mağaranın ibadet etmek adına bir tapınak olarak kullanıldığı anlaşılıyor.
Hangi dini mezhep ya da tarikat olduğu bilinmiyor. Ancak bu tarikatın fotoğraflara bakınca çok ihtişamlı ayinler yaptığı anlaşılıyor.
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