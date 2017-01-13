Macaristan'da 2015 yılında polisten kaçan mültecilere tekme atarak tüm dünyanın tepkisini çeken kameraman Petra laszlo'ya 3 yıl hapis cezası verildi.

Tekmeci kameramanın cezası belli oldu

Macaristan'da 2015 yılında polisten kaçan mültecilere tekme atarak tüm dünyanın tepkisini çeken kameraman Petra laszlo'ya 3 yıl hapis cezası verildi.

Mültecilere tekme atarken ve çelme takıp düşürürken çekilen görüntüleriyle hafızalara kazınan kameraman Petra Laszlo genel düzeni bozmak suçundan verilen 3 yıllık hapis cezası geri bırakıldı.

Cezası ertelenen Laszlo, Macaristan'ın Sırbistan sınırına yakın Roszke kasabasında mültecilerin polis kordonunu aşıp sınırı koşarak geçmeye çalıştığı sırada yaşanan olayla dünya basınının gündemine gelmişti.

Laszlo, aşırı sağ çizgideki Jobbik Partisi’ne (Daha İyi Macaristan Hareketi) yakınlığıyla bilinen N1TV kanalı için çalıştığı sırada yaşanan olay nedeniyle işinden kovulmuştu.

Laszlo o dönem yaptığı açıklamalarda, “Ben çocuklara tekme atan kalpsiz, ırkçı kameraman değilim” diyerek kendisini savunmuştu.