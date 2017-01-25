Televizyon almaya gidenlere korkunç şaka!

Halka filminden esinlenenler beyaz eşya firmasının televizyon bölümüne kurduğu düzeneklerle gelen müşterilere korku dolu anlar yaşattı.

Hollywood'un korku klasiklerinden ‘The Ring/Halka' filmindeki televizyon ekranından öldürmek için çıkan Samara adlı hayalet kızla bir anda karşı karşıya geldiğinizi hayal edin. Ne yapardınız?

Yurt dışında beyaz eşya satan bir firmada televizyonların sergilendiği bölüme kurulan düzenekle yapılan şaka sosyal medya 200 milyonun üzerinde izlendi.

HER ŞEY TELEVİZYON SATICISININ YANINA GELMESİYLE BAŞLIYOR!

Her şey mağazaya televizyon almaya gelen müşterilerin televizyon satıcısının yanına gitmesiyle başlıyor. Televizyon satıcısı düzeneğin kurulduğu bölüme geldiği anda korku dolu anlar yaşanıyor.

İşte sosyal medyada çok fazla izlenen o şaka: