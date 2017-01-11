Terör mağdurlarından Twitter’a IŞİD davası!

Yakınlarını IŞİD'in terör saldırılarından kaybeden aileler, IŞİD üyelerine platform sağladığı gerekçesiyle Twitter'a dava açtı!

Twitter ciddi bir dava ile karşı karşıya. Belçika ve Fransa’da gerçekleşen IŞİD saldırılarında yakınlarını yitiren ABD’li aileler Twitter’a IŞİD üyelerinin platformu kullanmasını engelleyemediği gerekçesiyle dava açtılar.

8 Ocak’ta Newyork’ta açılan davanın gerekçesinde Twitter’ın IŞİD’in imajının gelişmesine, yeni üyeler edinmesine, saldırılar düzenlemesine ve düşmanlarını tehdit etmesinde kritik rol oynadığı iddia ediliyor.

Davacıların avukatları mahkeme dosyasında Twitter’ın ABD’deki Anti-Terörizm Yasasını ihlal ettiğini ve ailelerin kayıplar için tazminat talep ettiklerini belirtiyorlar.

BU İLK DAVA DEĞİL

Twitter’dan henüz dava ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Twitter daha önce IŞİD’e destek ile ilgili olarak benzer bir dava daha ile yüzleşmiş ama dava reddedilmişti. Ayrıca Haziran 2016’da Orlando’daki gece kulübünde gerçekleşen saldırıda yakınlarını kaybedenlerin aileleri de Twitter’a dava açtılar.

TWITTER, IŞİD HESAPLARINA NE YAPIYOR?

Twitter uzun süredir teröristlerin platformda faaliyet göstermelerine yeterince engel olamamakla eleştiriliyor. Twitter 2015’te IŞİD hesaplarının peşine düştü ve 125.000 hesabı kapattı. Ağustos 2016 itibariyle de 350 bin hesabın kapatıldığı bilgisi veriliyor.