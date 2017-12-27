Terör örgütünden skandal açıklama: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Savaşın bitmek bilmediği Suriye'de Rusya, İran ve Türkiye önderliğinde yapılması planlanan barış görüşmelerine hangi grupların katılması hala tartışma konusu. Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi kesin bir dille istemediğini açıklarken, Rusya da başta bu karara uyulacağını duyurmuştu. Fakat bugün terör örgütü, Rusya'nın kendilerine toplantıya katılma sözü verdiğini iddia etti.

Terör örgütü PKK’nın kanlı uzantısı YPG’nin Türkiye, Rusya ve İran önderliğinde toplanacak Suriye barış görüşmesindeki katılımı soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Ankara’nın, “Terör örgütüne masada kesinlikle yer yok” açıklamasına karşılık Rusya’dan da destek gelmişti.

Fakat bugün Reuters’ın aktardığı haberde, terör örgütü YPG’nin Suriye için barış görüşmelerine katılmak için Rusya’dan söz aldığı öne sürüldü. Terör örgütünden Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine söz verdiğini söylerken, “Moskova, otonom bölgelerin 155 temsilcisinin katılım sağlayacağının sözünü verdi” ifadesini kullandı.

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29-30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan görüşmelerde katılımcıların hala netleşmemesi spekülasyonlara sebep oluyor.