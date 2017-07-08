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Theresa May, Türkiye sınırını kapatmayı gündeme getirecek

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek İngiltere Başbakanı May'in Türkiye-Suriye sınırının güvenliğini konuşması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
08:188 Temmuz 2017
Dünya
Theresa May, Türkiye sınırını kapatmayı gündeme getirecek
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek İngiltere Başbakanı May'in Türkiye-Suriye sınırının güvenliğini konuşması bekleniyor.

Almanya’nın Hamburg kentinde başlayan G20 Zirvesi’nde dünya liderlerinin ikili görüşmeleri devamediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May’in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Başta The Guardian olmak üzere İngiliz basınında yer alan haberlere göre May, Erdoğan ile Suriye sorununu görüşecek. Theresa May’in özellikle IŞİD’e katılmak için Suriye’ye gidenlerin Türkiye sınırını kullanmasının gündeme getirilmesi bekleniyor. İngiliz medyası bugün gerçekleşecek görüşmede May’in Erdoğan ile Suriye ve Avrupa arasındaki sınırda bir çözüm arayacağını öne sürdü.

Son güncelleme: 08:2308.07.2017
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