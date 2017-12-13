THO’dan ABD Başkanı Trump’a büyük tepki

THO Başkanı Ali Çınar “Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü dostluğu için sadece iki ülke adına değil, tüm dünya adına açık diyalogların son derece önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Başkan Trump'ın Kudüs'ü Israil'in resmi başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma kararına Washington DC Merkezli Turkish Heritage Organization büyük tepki gösterdi. THO Başkanı Ali Çınar “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımak bölgeye daha derin riskler taşıyacak ve zaten savaşta parçalanmış bir bölgede şiddeti ateşleyecektir” dedi. Başkan Trump'ın kararının, bölgede barış ve istikrarı olumsuz etkilemekte ve ayrıca barış zeminini tamamen tahrip riski taşımakta olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ali Çınar, İsrail'in Kudüs'ü ilhak etmesi uluslararası toplumlar ile BM tarafından reddedildiği halde, Başkan Trump'ın bu kararının uluslararası yasalara ve ilgili BM kararlarına aykırı olduğunu nitelendirdi.

Başkan Ali Çınar Papa Francis, Birleşmiş Milletler, AB ile İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye ve İtalya gibi birçok Amerikan NATO müttefikinin de bunu bir hata olarak ilan ettiğini belirtti. Turkish Heritage Organization iki devletin, Kudüs'ün İsrail ve Filistin'in başkenti olduğunun bilinciyle barış, güvenlik ve birbirini tanımak koşuluyla yan yana yaşayarak vizyonlarını geliştireceğine inandığını söyledi.

“Bilindiği gibi, bir yıl önce, Türkiye ve İsrail'in üst düzey yöneticileri, ilişkilerindeki yedi yıllık krize son vermek ve 31 Mayıs 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara olayını geride bırakmak adına bir normalleştirme anlaşması imzaladılar. Artık İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Kudüs kararı nedeniyle daha fazla zarar görmesi konusunda endişeliyiz” diye konuşan Ali Çınar, “Cumhurbaşkanı Trump'ın kararı, iki ülke arasında ek gerginlik yaratarak Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecektir.” dedi. Başkan Ali Çınar “Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü dostluğu için sadece iki ülke adına değil, tüm dünya adına açık diyalogların son derece önemli olduğuna inanıyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

Ali Çınar “Turkish Heritage Organization olarak, ABD yönetiminin, Orta Doğu'daki barış sürecini zarara uğratabilecek ve “Büyük Felakete” yol açabilecek Kudüs kararını yeniden gözden geçirmesi ve bu konuya ek düşünce yoğunlaştırması gerektiğine inanıyoruz.” diyerek düşüncelerini belirtti.

Turkish Heritage Organization, Türk Amerikan ilişkileri uzmanı başarılı akademisyenlerden Prof. Çağrı Erhan ile İsrail, Filistin ve ABD'li uzmanların katılacağı bir programı 19 Aralık Salı günü gerçekleştirerek, Kudüs sorununu ele alacağını da açıkladı.