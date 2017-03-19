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THY uçağı acil iniş yaptı

THY uçağı acil iniş yaptı
21:3119 Mart 2017
Dünya
THY uçağı acil iniş yaptı
THY uçağı acil iniş yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan bugün saat.14.45’te 343 yolcusu ile havalanan THY’nin TC-JJU kuyruk tescilli “Büyükada” adlı Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağı, Polonya Hava sahası üzerindeyken bir yolcunun rahatsızlanması üzerine uçağın kaptan pilotu durumu Varşova Havalimanı Trafik Kontrol kulesine bildirdi. Acil iniş izini alan uçak saat 17.45 sıralarında Varşova Havalimanı’na sorunsuz şekilde indi.

Apronda bekleyen ambulansa alınan yolcu hastaneye götürülürken uçak yaklaşık 3 saat 15 dakika gecikme ile Houstan’a 342 yolcusu ile havalandı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Son güncelleme: 22:0819.03.2017
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